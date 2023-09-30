30 сентября, 13:46

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при столкновении грузовика и маршрутки

Среди них есть двое детей

ТАСС, 30 сентября. В Нижнем Новгороде четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутного такси. Дети госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что <…> на улице Новикова-Прибоя произошло столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси. По предварительным данным, пострадали четыре человека - двое взрослых, двое детей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что взрослые отказались от госпитализации, дети были госпитализированы. Проводится проверка. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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