В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали при столкновении грузовика и маршрутки

Среди них есть двое детей

ТАСС, 30 сентября. В Нижнем Новгороде четыре человека, включая двух детей, пострадали в ДТП с участием грузовика и маршрутного такси. Дети госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что <…> на улице Новикова-Прибоя произошло столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси. По предварительным данным, пострадали четыре человека - двое взрослых, двое детей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что взрослые отказались от госпитализации, дети были госпитализированы. Проводится проверка.