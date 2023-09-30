Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы

В прокуратуре отметили, что в ходе оформления аварии мужчина отказался от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве отправил под домашний арест водителя Mercedes, который сбил людей на тротуаре на Большой Никитской улице. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административно округа Таганский районный суд избрал в отношении 32-летнего мужчины, совершившего ДТП на Большой Никитской, меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что в ходе оформления аварии мужчина отказался от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования). "Расследование уголовного дела, находящегося в производстве следственной части УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - добавили в надзорном ведомстве столицы.

В пятницу вечером на Большой Никитской улице в районе дома №29, корпус 2, водитель Mercedes выехал на тротуар, где сбил пешеходов. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Как уточнили в прокуратуре, среди пострадавших две девочки в возрасте 12 и 10 лет.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили о шести пострадавших. Кроме того, там добавили, что сбивший пешеходов Mercedes ранее уже 4 раза попадал в ДТП, за машиной числится 108 штрафов. Один штраф на сумму 5 тыс. рублей до сих пор не оплачен.