В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей, переходивших дорогу в неположенном месте

Пострадавших доставили в медучреждение

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних, переходивших дорогу вне пешеходного перехода в Новосибирске, пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

"По предварительной информации, водитель - мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, <...> совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали два пешехода (мальчики) 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

После происшествия дети с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.

Инцидент произошел в Новосибирске недалеко от здания 101 по улице Красный проспект около 19:30 (15:30 мск).