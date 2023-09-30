СМИ сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском

Как проинформировали в Госслужбе по ЧС, спасатели уже выехали на место происшествия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В Telegram-канале оно разместило видео, на котором в небо над населенным пунктом поднимается дым. По данным издания, рассматриваются две версии инцидента: первая - ЧП на газопроводе, вторая - взрыв на нефтебазе.

Как сообщили в Госслужбе по ЧС агентству РБК-Украина, спасатели уже выехали на место происшествия. Других подробностей не приводится.