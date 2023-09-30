Число погибших в результате пожара на заводе на Тайване достигло 10

Пострадали 112 человек, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести при пожаре на заводе на Тайване. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, общее количество жертв достигло 10, число пострадавших составило 112.

Тело погибшего было обнаружено в субботу утром. Позже было установлено, что это сотрудник завода и последний из числившихся пропавшими без вести. Количество жертв пожара достигло 10 человек, включая четырех пожарных. Еще 112 получили ожоги и травмы разной тяжести.

22 сентября около 17:00 по местному времени (12:00 мск) на заводе по производству принадлежностей для гольфа на территории научно-технического парка в уезде Пиндун произошел взрыв. При тушении огня произошел еще один взрыв, который привел к обрушению конструкций и жертвам среди сотрудников экстренных служб.

Власти Тайваня оштрафовали оператора завода на 2,4 млн новых тайваньских долларов (около $74,6 тыс.). Расследованием установлено, что на предприятии хранилось недопустимо большое количество легковоспламеняющихся материалов - 3 тонны органических пероксидов, используемых при изготовлении мячей для гольфа. Это в 30 раз превышает максимально допустимую норму.