В Киеве во время ремонтных работ обрушилась часть Дегтяревского путепровода

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Часть Дегтяревского путепровода в Киеве обрушилась во время ремонтных работ, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"На улице Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - при монтаже произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, уже на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным властей, на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

Как сообщило издание "Страна", Дегтяровский путепровод - один из старейших в Киеве. Он был построен в 1963 году и еще ни разу не проходил капитальный ремонт. В 2023 году началась реконструкция путепровода, которую власти оценили в 934 млн гривен (свыше $25,2 млн).