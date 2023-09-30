В селе Хутрах из-за пожара сгорели шесть жилых домов

В настоящее время жители населенного пункта остаются без электроснабжения

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Шесть жилых домов сгорели в высокогорном дагестанском селе Хутрах в результате пожара. Об этом сообщил ТАСС руководитель Единой дежурной диспетчерской службы Цунтинского района Магомедкамиль Анварбегов.

"Сгорело от шести до восьми домостроений <…> Шесть домов точно жилые", - сказал Анварбегов.

По его словам, подробности будут уточняться позже. В настоящее время жители села остаются без электроснабжения. В населенном пункте проживают более 500 человек.

Ранее в ведомстве сообщали, что пожарные тушат 20 строений, загоревшихся в населенном пункте. Пострадавших нет. По данным главка МЧС, в 19:07 пожар был локализован.

По прибытии пожарных, огнем были охвачены строения на площади около 800 кв. м. В тушении задействованы силы МЧС и местное население.

Прокуратура республики организовала проверку по факту случившегося.