В ДНР сообщили об ударе ВСУ по монастырю под Волновахой

Ранения получили монах - архимандрит Лаврентий и прихожанин

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Волновахой. Ранен монах - архимандрит Лаврентий и прихожанин", - сообщили в экстренных службах.

Повреждения получила также инфраструктура монастыря. Пострадавших доставили в больницу Волновахи. По данным оперативных служб, обстрел велся кассетными боеприпасами.

Как сообщила ТАСС настоятельница монастыря Анна Морозова, в настоящее время на территории святыни проживают порядка 45 монахов.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь расположен вблизи Угледара, за который идут бои. Ранее ТАСС сообщали в администрации Волновахского района о регулярных обстрелах монастыря со стороны ВСУ. По данным РПЦ, жертвами этих обстрелов стали сотрудники и насельники обители, а 80% строений монастыря повреждены и разрушены. Между тем, в монастыре по-прежнему проживает несколько десятков монахов.