В Липецк, где без воды остаются около 23 тыс. человек, прибыли специалисты из Воронежа

В правительстве региона сообщили, что для жителей организовали подвоз воды, работает волонтерский корпус

ТАСС, 30 сентября. Специалисты компании "Росводоканал - Воронеж" (РВК-Воронеж) прибыли в Липецк на помощь в ликвидации аварии на водоводе, из-за которой третьи сутки без водоснабжения остаются более 22,6 тыс. человек и около 15 социальных учреждений. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.

"Для оперативного решения проблемы в РВК создан оперативный штаб, который управляется руководством компании из Москвы. Специалисты РВК-Липецк работают в круглосуточном режиме, для ускорения работ к ним на помощь с техникой прибыли специалисты РВК-Воронеж. Для жителей организован подвоз воды, работает волонтерский корпус", - говорится в сообщении.

В четверг, 28 сентября, в Липецке из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм без водоснабжения остались жители примерно 20 микрорайонов. Это более 22,6 тыс. человек, которые проживают в 180 домах разной этажности, а также свыше 860 юридических лиц, 15 социально значимых организаций, в том числе детские сады, средние общеобразовательные школы и школа искусств. Всего в Липецке проживают около 490,5 тыс. человек.

Как уточняется в сообщении правительства региона, на место аварии прибыл губернатор Игорь Артамонов, он провел на месте выездное совещание. Ранее мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что в городе из-за аварии введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали работы подрядчика, который повредил водовод, по этому факту проводят проверку сотрудники следственного управления СК по региону и прокуратуры по Липецкой области.

По данным Уваркиной, место повреждения трубы нашли только в субботу, масштаб разрушений оказался больше предполагаемого ранее. Кроме того, из-за старых задвижек идет утечка воды, рабочие не могут наложить муфту. Они попробуют заменить старые задвижки. "Это позволит нам на улице Опытной и в микрорайоне Звездный дать воду к позднему вечеру, не раньше 9-10 часов. И уже глубоко в ночи остальным потребителям по оставшимся адресам", - написала она.