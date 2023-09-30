30 сентября, 17:45

СК начал проверку после сообщений об избиении ребенка матерью в Курганинске

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях и местных СМИ

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи проверят информацию о применении насилия к ребенку со стороны матери в Курганинске Краснодарского края. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По указанию руководителя следственного управления СКР по краю в Курганинске организована проверка по факту применения насилия в отношении подростка. <…> Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Согласно полученным данным, ребенок в настоящее время находится со своим отцом", - отметили в ведомстве.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях и местных СМИ. На снятых очевидцами кадрах, которые распространились в сети, женщина выталкивает девочку из квартиры на лестничную площадку и применяет к ней физическую силу.

Следователи дадут оценку произошедшему и изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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