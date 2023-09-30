30 сентября, 18:26

К юго-востоку от Тайваня образовался тропический шторм "Коину"

Порывы ветра достигают 25 м/с, сообщило Центральное метеорологическое управление острова

ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Новый тропический шторм "Коину" сформировался в Тихоокеанском регионе к юго-востоку от Тайваня и надвигается на него. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, "Коину" находится в 1,2 тыс. км от самой южной точки Тайваня и приближается со скоростью 17 км/ ч. Порывы ветра в его центре достигают 25 м/с, он продолжает усиливаться.

Согласно оценкам метеорологов, шторм достигнет Лусонского пролива, разделяющего Тайвань и Филиппины, в среду и принесет с собой ливни.

"Коину" стал 14-м по счету тропическим штормом в Тихоокеанском регионе в этом сезоне. 

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