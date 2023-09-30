В Москве на внешней стороне 36-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по трем полосам

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внешней стороне 36-го км МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 36-го км МКАД (после развязки с ул. Павла Фитина) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по трем полосам.