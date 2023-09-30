В Подмосковье задержали двух мужчин, разбивших стекло в автобусе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые разбили стекло автобуса в подмосковной Электростали после конфликта с водителем из-за отказа оплачивать проезд. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы задержаны двое граждан, которые повредили автобус и грубо нарушали общественный порядок в городском округе Электросталь. Ими оказались двое уроженцев Калмыкии 1994 и 2005 годов рождения", - сказала она.

Петрова добавила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Она уточнила, что у водителя рейсового автобуса с мужчинами произошел конфликт из-за отказа оплачивать проезд. Во время остановки транспортного средства на улице Жулябина пассажиры разбили стекло и скрылись. "В настоящее время правонарушители доставлены в отдел полиции для выяснений всех обстоятельств произошедшего", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.