В селе Хутрах ликвидировали пожар

Огонь охватил 20 строений на площади около 800 кв. м

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в дагестанском селе Хутрах, где огонь охватил 20 строений на площади около 800 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 21:25 ликвидация открытого горения",- говорится в распространенном сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что в субботу в 15:47 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах в Цунтинском районе Дагестана. По данным единой диспетчерской службы Цунтинского района, в результате полностью сгорели шесть домов. Еще несколько жилых и нежилых строений были охвачены огнем частично.