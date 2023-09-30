В Липецке устранили утечку в трубе, оставившую без воды 22,6 тыс. человек

Мэр города Евгения Уваркина сообщила, что запустили насосную станцию

ТАСС, 30 сентября. Аварийные бригады устранили прорыв трубы, из-за которого с четверга без воды остаются без водоснабжения свыше 22,6 тыс. человек и 15 социально значимых организаций. Насосная станция запущена, в течение двух часов вода начнет поступать в дома жителей района Звездный и улицы Опытная, написала в своем Telegram-канале мэр Липецка Евгения Уваркина.

"Представители подрядной организации и "РВК-Липецк" ("Росводоканал - Липецк" - прим. ТАСС) устранили пробоину. Насосную станцию запустили, в течение ближайших двух часов вода начнет появляться в домах жителей улицы Опытная и района Звездный. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы уже к утру и остальные отключенные районы были с водой", - написала она.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале уточнил, что скоро вода вернется в дома половины отключенных абонентов, потому что специалисты компании "РВК-Липецк" уже завершили монтаж задвижки.

Ранее Уваркина сообщала, что место повреждения трубы нашли только в субботу, масштаб разрушений оказался больше предполагаемого, из-за старых задвижек утечка воды не позволяла наложить муфту. Поэтому рабочие решили заменили старые задвижки, чтобы к 22-23 часам субботы дать воду на улице Опытной и в микрорайоне Звездный, а глубоко ночью - и остальным потребителям.

В четверг, 28 сентября, в Липецке из-за аварии на водоводе диаметром 600 мм без водоснабжения остались жители примерно 20 микрорайонов. Это более 22,6 тыс. человек, которые проживают в 180 домах разной этажности, а также свыше 860 юридических лиц, 15 социально значимых организаций, в том числе детские сады, средние общеобразовательные школы и школа искусств. Всего в Липецке проживают около 490,5 тыс. человек. Причиной стали работы подрядчика, который повредил водовод, по этому факту проводят проверку сотрудники следственного управления СК по региону и прокуратуры по Липецкой области.