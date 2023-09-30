СК установит причастных к обстрелу Горловки, где ранение получила мирная жительница

Ранее сообщалось, что город подвергся атаке со стороны ВСУ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи СК России установят причастных к обстрелу Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинской армии, в результате которого ранена мирная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранение получила мирная жительница. Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу о ранении женщины сообщил мэр Горловки Иван Приходько.