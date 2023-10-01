В Саратове на инспектора по делам несовершеннолетних завели дело за халатность

Также уголовное дело завели в отношении 31-летней женщины, не предоставившей нормальных условий жизни своему 11-летнему сыну, что привело к тяжелому заболеваю ребенка

ТАСС, 1 октября. Уголовное дело за халатность, повлекшую ухудшение здоровья несовершеннолетнего, возбуждено в Саратовской области в отношении сотрудницы полиции. Также дело за неисполнение обязанностей по воспитанию заведено на мать 11-летнего ребенка, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СКР по Саратовской области возбуждены уголовные дела в отношении сотрудницы полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и в отношении 31-летней женщины, в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мать 11-летнего мальчика не предоставляла ему нормальных условий жизни - не обеспечивала санитарно-гигиенические условия и уход, не приобретала необходимого количества продуктов питания. Это привело к тяжелому заболеванию ребенка. "Зная о заболевании, она не обращалась за необходимой медицинской помощью. Инспектором отделения по делам несовершеннолетних какие-либо меры по устранению причин и условий, способствующих оказанию отрицательного воздействия на несовершеннолетнего со стороны его матери за исключением профилактических бесед, не принимались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь. С подозреваемыми проводятся следственные действия.

ГУ МВД России по Саратовской области в свою очередь проводит проверку на предмет возможной халатности инспектора по делам несовершеннолетних, что, по версии следствия, привело к ухудшению здоровья ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в Саратове четвероклассник был госпитализирован с тяжелой формой истощения. По данным Telegram-канала, инспектор ПДН ежемесячно посещала безработную мать мальчика.