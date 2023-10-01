30 сентября, 22:11
Военная операция на Украине

В Харькове произошли взрывы

В области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на востоке Украины, в Харькове произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Ранее воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Позднее в красной зоне оказалась Днепропетровская область. Предупреждение об опасности с воздуха действует также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Поступила информация о взрывах в Одесской области. 

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УкраинаВоенная операция на Украине
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