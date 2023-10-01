В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном украинским властям Запорожье. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога, сообщило издание "Общественное. Новости".

Режим воздушной тревоги действует на большей части территории Украины. В красной зоне оказались Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Предупреждение об опасности с воздуха действует также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области.

Взрывы прозвучали в Одесской области и Харькове. Сообщалось также о взрыве в Киеве, однако воздушная тревога в столице и Киевской области не объявлялась.