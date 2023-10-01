1 октября, 03:04

В Бурятии завершили восстановительные работы на месте схода локомотива

Происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Железнодорожники завершили восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда на севере Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Сегодня в 05:02 по московскому времени завершены восстановительные работы на месте схода локомотива грузового поезда, произошедшего ранее на участке Северобайкальск - Нижнеангарск. Ситуация со сходом не повлияла на график движения пассажирских поездов. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - сообщили в пресс-службе.

Происшествие произошло рано утром в субботу. Для проведения работ были задействованы восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также более 40 железнодорожников.

На ВСЖД создана комиссия по расследованию причин происшествия. Байкальская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

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