1 октября, 03:20,
обновлено 1 октября, 03:36

В Нижнем Новгороде на территории склада произошел пожар

Возгорание локализовали

ТАСС, 1 октября. Спасатели тушат пожар на территории складского помещения на улице Коновалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на территории складского помещения по адресу Нижний Новгород, ул. Коновалова. На место выдвинулись пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №2, на месте пожару был присвоен 3-й ранг сложности. В настоящее время пожар локализован. Площадь устанавливается", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 100 человек и 28 единиц техники. Продолжается проливка и разборка конструкций.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили о ликвидации открытого горения.

"Ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет", - сообщил в видеокомментарии начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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