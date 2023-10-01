В Нижнем Новгороде на территории склада произошел пожар

Возгорание локализовали

ТАСС, 1 октября. Спасатели тушат пожар на территории складского помещения на улице Коновалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на территории складского помещения по адресу Нижний Новгород, ул. Коновалова. На место выдвинулись пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №2, на месте пожару был присвоен 3-й ранг сложности. В настоящее время пожар локализован. Площадь устанавливается", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 100 человек и 28 единиц техники. Продолжается проливка и разборка конструкций.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили о ликвидации открытого горения.

"Ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет", - сообщил в видеокомментарии начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.