1 октября, 04:48
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о повреждении в Черкасской области объекта промышленной инфраструктуры

По данным украинского 24-го телеканала, после этого возник пожар в складском помещении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объект промышленной инфраструктуры был поврежден в городе Умани в Черкасской области Украины, где минувшей ночью объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.

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Какой именно объект пострадал, канал не уточняет. Сообщается, что в результате повреждения возник пожар в складском помещении.

Воздушная тревога действовала в ночь на 1 октября в большинстве областей Южной, Восточной и Центральной Украины. В общей сложности тревога продолжалась около семи часов.

Взрывы произошли в Одесской области, Харькове, Умани, в подконтрольном Киеву городе Запорожье и в Снигиревке в Херсонской области. Сообщалось также о взрыве в Киеве, однако воздушная тревога в украинской столице и Киевской области не объявлялась. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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