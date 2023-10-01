Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле рынка со стороны ВСУ

По данным Вячеслава Гладкова, пострадали три человека

ТАСС, 1 октября. Вооруженные силы Украины обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области, три человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Воскресным утром Вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, первую медицинскую помощь пострадавшим мужчинам оказали сотрудники пожарной части, одного из них также доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. В результате атаки повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте, продолжается обход территории.