В Чите водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали

ТАСС, 1 октября. Водитель на легковом автомобиле сбил ребенка на пешеходном переходе в Чите. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"Поступило телефонное сообщение в полицию о том, что, по предварительным данным, водитель автомашины Honda Fit на улице Шилова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в результате ДТП ребенка доставили в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.