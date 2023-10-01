1 октября, 06:29

В Чите водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали

ТАСС, 1 октября. Водитель на легковом автомобиле сбил ребенка на пешеходном переходе в Чите. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"Поступило телефонное сообщение в полицию о том, что, по предварительным данным, водитель автомашины Honda Fit на улице Шилова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в результате ДТП ребенка доставили в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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