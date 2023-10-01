1 октября, 07:14,
обновлено 1 октября, 07:34

СМИ: полиция провела контролируемый взрыв подозрительного пакета в Анкаре

По данным телеканала A haber, взрывотехники также изучают машину, на которой к зданию МВД прибыли террористы

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турецкие взрывотехники провели контролируемый взрыв подозрительного пакета в районе первого взрыва рядом со зданием МВД в Анкаре. Как сообщает телеканал A haber, специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы.

На текущем этапе взрывотехники будут подрывать любой подозрительный объект в районе инцидента. Кроме того, они изучают машину, на которой к зданию МВД прибыли террористы. Это белый коммерческий автомобиль. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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