В Херсонской области сообщили об уничтожении склада ГСМ и гаубицы ВСУ

Удар нанесли соединения группировки войск "Днепр", заявил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен склад ГСМ, две единицы техники вышли из строя, восемь военнослужащих ВСУ уничтожено. Гаубица Д-30 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Также уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему на каховском направлении, в островной зоне - позиция ВСУ с пятью военнослужащими, трое ранены.