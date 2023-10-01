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Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении склада ГСМ и гаубицы ВСУ

Удар нанесли соединения группировки войск "Днепр", заявил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен склад ГСМ, две единицы техники вышли из строя, восемь военнослужащих ВСУ уничтожено. Гаубица Д-30 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Также уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему на каховском направлении, в островной зоне - позиция ВСУ с пятью военнослужащими, трое ранены. 

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