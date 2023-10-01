1 октября, 08:57

В Уфе из-за обращения студентов за медпомощью остановили работу пищеблока колледжа

По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, угрозы распространения инфекции нет

ТАСС, 1 октября. Приостановлена работа пищеблока колледжа в Уфе из-за массового обращения студентов за медпомощью. Об этом сообщается в "ВКонтакте" управления Роспотребнадзора по Башкирии.

"Роспотребнадзором начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока в торгово-экономическом колледже Уфы по случаям массового обращения за медицинской помощью студентов этого учебного заведения. Сотрудники Роспотребнадзора деятельность пищеблока приостановили до решения суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения инфекции нет. 

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