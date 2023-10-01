В Москве задержали сломавшего памятник-фонтан "Принцесса Турандот" мужчину

Речь идет о втором случае за осень

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который сломал памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

В полицию сообщение о том, что на Арбате неизвестный повредил скульптурную композицию, а потом скрылся, поступило 28 сентября. "29 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции 20-летний правонарушитель был установлен и задержан", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ему может грозить штраф, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент уже не первый осенью. 9 сентября мужчина также забрался на памятник-фонтан "Принцесса Турандот" и упал с него, в результате верхняя часть скульптуры сломалась.