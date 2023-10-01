1 октября, 09:50

В Москве задержали сломавшего памятник-фонтан "Принцесса Турандот" мужчину

Антон Новодережкин/ ТАСС
Памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Речь идет о втором случае за осень

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который сломал памятник-фонтан "Принцесса Турандот" на Арбате в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, возбудили уголовное дело по статье о вандализме.

В полицию сообщение о том, что на Арбате неизвестный повредил скульптурную композицию, а потом скрылся, поступило 28 сентября. "29 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции 20-летний правонарушитель был установлен и задержан", - сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), ему может грозить штраф, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент уже не первый осенью. 9 сентября мужчина также забрался на памятник-фонтан "Принцесса Турандот" и упал с него, в результате верхняя часть скульптуры сломалась. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация