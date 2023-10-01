СМИ: в Греции танковый транспортер сбил женщину в ходе учений

Она получила тяжелые травмы и умерла в больнице, сообщил портал newsit.gr

АФИНЫ, 1 октября. /ТАСС/. Тяжелая грузовая военная машина, перевозившая танки, сбила 70-летнюю женщину в городке Оропос, она получила тяжелые травмы и умерла в больнице. Об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

По его сведениям, военная колонна из шести грузовиков, принимающих участие в военных учениях "Парменион", проходила через Оропос. В этот момент пожилая женщина попыталась перейти улицу, не прислушиваясь к предупреждениям полицейских. Следовавший четвертым грузовик сбил ее, 70-летняя женщина получила серьезные травмы и умерла в больнице.

Военные учения "Парменион" проводятся ежегодно, в них принимают участие все три рода вооруженных сил Греции.