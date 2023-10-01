На Украине из-за прорыва нефтепровода ПДК вредных веществ в реке превысила в 25,7 раза

В БУВР отметили, что эта концентрация в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в реке Стримба после прорыва нефтепровода в Ивано-Франковской области превышена в 25,7 раза. Об этом сообщили в Днестровском бассейновом управлении водных ресурсов (БУВР).

"В лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского БУВР исследована проба вод на содержание нефтепродуктов из реки Стримба, отобранная в селе Стримба. Река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода. Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды равна 7,7 мг на куб. дм, что в 25,7 раза выше гигиенических нормативов", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Отмечается также, что эта концентрация в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов.

30 сентября в МВД Украины сообщили о прорыве нефтепровода и взрыве с последующим возгоранием в селе Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области. В результате происшествия пострадали девять человек.