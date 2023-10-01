1 октября, 11:40,
обновлено 1 октября, 11:58
Военная операция на Украине

В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Сообщения о тревоге начали поступать в 14:13.

В Днепропетровской области она длилась 36 минут, в остальных регионах - около 15 минут.

В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Сирены также сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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