В ДТП в Ульяновской области погиб подросток

Еще один пострадал

ТАСС, 1 октября. Двое подростков на мопеде попали в ДТП в Ульяновской области. Один из детей погиб, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором ночью 30 сентября 2023 года на трассе М-5 Урал возле села Ясашная Ташла пострадали подростки, один из которых погиб, организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным УМВД по региону, на 245 км трассы "М5 Урал - подъезд к городу Ульяновску" около села Ясашная Ташла Тереньгульского района водитель Great Wall наехал на мопед под управлением мальчика 2008 года рождения. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия, пассажир мопеда - мальчик 2009 года рождения - доставлен в медицинское учреждение.