В ДТП в Тамбовской области погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 1 октября. Два человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли, трое, включая малолетнего ребенка, получили травмы при лобовом столкновении легковых автомобилей в Тамбовской области, сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, авария произошла на 378-м км автодороги Р-22 "Каспий", столкнулись Opel Astra и Volkswagen Passat. "В результате происшествия погиб водитель Opel Astra, а также несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen Passat, ее родители и малолетний брат получили различные травмы и доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура Мичуринского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП.