В Уфе шестерых студентов доставили в инфекционную больницу

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести

ТАСС, 1 октября. Шесть студентов торгово-экономического колледжа в Уфе госпитализированы в инфекционную больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"В адрес Минздрава республики поступают запросы по случаю массового обращения студентов торгово-экономического колледжа за медицинской помощью. На данный момент в инфекционную больницу госпитализировано шесть студентов. В стационар они начали поступать еще в пятницу. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести", - написал Рахматуллин.

Он отметил, что студентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Башкирии сообщили о приостановке до решения суда работы пищеблока колледжа в Уфе из-за массового обращения студентов за медпомощью. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока. Отмечается, что угрозы распространения инфекции нет.