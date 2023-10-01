Суд арестовал обвиняемого в коррупции мэра города Печоры Серова

Его взяли под стражу до 29 ноября

СЫКТЫВКАР, 1 октября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал обвиняемого в получении крупной взятки мэра города Печоры Валерия Серова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Валерия Серова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 ноября", - огласил решение судья Максим Фирсов.

Как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Антон Канев, он и его подзащитный настаивали на домашнем аресте. Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. Следователь и представитель прокуратуры от любых комментариев по делу отказались, поскольку оно находится на первоначальной стадии расследования.

Серов был задержан утром 30 сентября. При этом еще 19 сентября он сообщал, что заключил контракт с Минобороны РФ и 1 октября отправится служить. По информации следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, фигуранты, действуя группой по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя взятку за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе. По информации пресс-службы Сыктывкарского городского суда, размер взятки составил 4 млн рублей.

Канищев с августа 2022 года содержится под стражей по уголовному делу о умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. По данным следствия, 20 августа 2022 года Канищев на Юбилейной площади Печоры в ходе конфликта ударил потерпевшего, из-за чего тот упал и ударился головой, а позже умер. В апреле 2023 года следственное управление СК РФ по Коми сообщало о возбуждении уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), получении и даче взятки (ст. 290, 291 УК РФ). В качестве обвиняемых по уголовному делу, объединенному в одно производство, проходят Канищев, печорский предприниматель Олег Курашов и эксперт муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства", его фамилия не называлась.

По данным следствия, Канищев во время работы в администрации муниципалитета в нарушение закона лоббировал интересы предпринимателя. В 2021 году с коммерсантом были заключены муниципальные контракты, по которым подписаны акты приемки выполненных работ и предпринимателю перечислено более 5 млн рублей. При этом выявлено несоответствие фактически выполненных работ с отраженным в документации на сумму более 2 млн рублей. За покровительство и незаконные действия Канищев получил от бизнесмена взятку в виде смартфона стоимостью 170 тыс. рублей.