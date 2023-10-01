В Испании число погибших при пожаре на дискотеке возросло до 13

По информации региональной службы экстренной помощи, еще четыре человека пострадали

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Число жертв пожара в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании возросло до 13. Об этом сообщается на сайте региональной службы экстренной помощи.

По ее данным, первые сообщения о случившемся поступили около 06:00 по местному времени (07:00 мск). Для тушения огня были привлечены несколько бригад пожарных. Четыре человека пострадали. Возгорание уже удалось потушить.

По данным газеты La opinión de Murcia, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одной из лампочек на дискотеке.

Из-за трагических событий в Мурсии объявлен трехдневный траур. Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со случившимся.