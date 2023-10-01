В ДТП в Балашихе погибли четыре человека

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Chery выехал на полосу встречного движения в подмосковной Балашихе, где столкнулся с грузовиком, в результате погибли четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в 20:00 на Звездной улице города Балашихи водитель, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Камаз". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.