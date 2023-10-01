1 октября, 17:57

В ДТП в Чувашии пострадали три человека

Прокурор Ленинского района города Чебоксары Виктор Иванов выехал на место аварии

ТАСС, 1 октября. Два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи пострадали при столкновении скорой с грузовиком. Об этом сообщили в МВД по Чувашии.

"Столкновение произошло на 649-м км автодороги М-7. По предварительным данным, Mercedes скорой медицинской помощи выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с Volvo в составе полуприцепа. Пострадали два фельдшера и водитель скорой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентов в машине не было.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, прокурор Ленинского района города Чебоксары Виктор Иванов выехал на место ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что цистерна бензовоза была пустой. 

Теги:
РоссияЧувашия
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