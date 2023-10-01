1 октября, 20:08,
обновлено 1 октября, 20:37
Военная операция на Украине

В двух регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух областях на востоке и юге Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

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С 22:15 по местному времени (совпадает с мск) предупреждение действовало в Николаевской, а с 22:47 - в Харьковской области. Помимо этого, тревога звучала в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. 

Позднее тревогу отменили.

Ранее воздушную тревогу объявляли, а затем отменяли в нескольких регионах Украины, в том числе Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

В новость внесены изменения (23:37 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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