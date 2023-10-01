В Тобольске ликвидировали открытое горение в жилом доме

Из дома были эвакуированы 320 жителей

ТАСС, 1 октября. Открытое горение ликвидировано в жилом доме в Тобольске Тюменской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в 22:52 мск", - сообщили в МЧС России.

Из дома были эвакуированы 320 жителей. По словам главы города Максима Афанасьева, все нуждающиеся во временном проживании размещены и обеспечены всем необходимым. "Завтра будет организована работа по оказанию дополнительной помощи, в том числе по восстановлению документов. Многие разместились у родственников. Завтра в ДК "Синтез" в 10:00 с участием органов соцзащиты и членов КЧС будет проведена встреча с жителями дома", - сообщил Афанасьев в своем Telegram-канале.