В Кирове произошел пожар в производственном здании

К ликвидации возгорания привлекли семь пожарных расчетов

КИРОВ, 1 октября. Пожар произошел на улице Блюхера в Кирове в здании производственного назначения, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"1 октября 2023 года [на] улице Блюхера, д. 8/1, произошел пожар в здании производственного назначения. По оперативным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли семь пожарных расчетов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, площадь пожара уточняется. По оперативным данным, в здании располагается деревообрабатывающее производство.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС по региону сообщили о локализации пожара.

"В 23:45 [мск] пожар локализован на площади 920 кв. м", - говорится в сообщении.