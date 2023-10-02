Правительство Ливии начало эвакуацию в районе Гата из-за угрозы наводнений

По данным телеканала Al Arabiya, жителей должны отправить на запад страны

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии объявило эвакуацию в районе города Гат из-за опасности наводнений. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, жители должны эвакуироваться на запад из-за опасности наводнения.

Ранее 10 сентября циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало главной причиной многочисленных жертв в этом регионе. По последним данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате удара стихии в Дерне погибли более 4 тыс. человек.