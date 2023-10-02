В Тобольске ликвидировали пожар в жилом доме

Площадь возгорания составила 800 кв. м

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в Тобольске Тюменской области полностью потушен. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тюменской области", - сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Тюменской области, в многоквартирном доме в Тобольске произошел взрыв газа с последующим горением. Загорелась кровля дома на площади 800 кв. м. По данным регионального департамента здравоохранения, три человека были доставлены в областную больницу № 3.