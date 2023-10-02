На Камчатке женщина незаконно прописала в двух квартирах 67 человек

Ей грозит до трех лет тюрьмы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Жительница города Елизово на Камчатке незаконно зарегистрировала в своих двух квартирах 67 граждан РФ, ей грозит наказание в виде трех лет лишения свободы. Такое количество незаконно прописанных граждан на Камчатке - самое большое за последний год, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

"Установлено, что елизовчанка за денежное вознаграждение осуществила фиктивную регистрацию 67 граждан Российской Федерации по месту пребывания в двух жилых помещениях, не имея намерения предоставлять их для проживания. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД России по региону добавили, что такое количество незаконно зарегистрированных граждан - самое большое за последний год. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.