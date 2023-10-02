2 октября, 00:03

Рейсы между Сахалином и Кунаширом задержали на сутки из-за непогоды

На Курильских островах наблюдается туман

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Два рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) сутки не могут вылететь из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

По информации аэропорта, пассажиры в Южно-Сахалинске ожидают вылета до Южно-Курильска с обеда 1 октября. При улучшении погодных условий самолет попытаются отправить на Кунашир в 15:30 (07:30 мск). Сейчас на острове продолжает держаться туман.

Количество ожидающих пассажиров не уточняется. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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