В Приморье впервые ввели карантин из-за пятнистости листьев кукурузы

Фитосанитарную зону установили в районе села Бойкое Пограничного муниципального округа на площади 229 га

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Карантинная фитосанитарная зона в связи с выявлением пятнистости листьев кукурузы впервые установлена в Приморье. Патоген поражает сельскохозяйственную культуру, делая ее непригодной для хранения, сообщило Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"28 сентября 2023 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона в районе села Бойкое Пограничного муниципального округа и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson) на общей площади 229 га. Это первый случай выявления патогена на территории Приморского края", - говорится в сообщении.

От заболевания в основном страдает кукуруза. Патоген поражает все надземные части растения, в том числе початки. Зараженные зерновки темнеют, сморщиваются, покрываются темным сажистым налетом, зерно становится непригодным для хранения. Возбудитель распространяется в основном через перемещение зараженного семенного материала, дополнительным источником инфекции служат пораженные остатки кукурузы.

Для локализации очага и ликвидации карантинного объекта вводится запрет на выращивание кукурузы на указанной территории. Вывоз кукурузы, выращенной в буферной зоне, разрешается только после установления ее карантинного фитосанитарного состояния и оформления карантинного сертификата.