Суд арестовал жителя Подмосковья по обвинению в вербовке бойцов в нацбатальон "Азов"

Михаил Дарий будет находиться под стражей до 9 ноября 2023 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу 47-летнего россиянина из Подмосковья Михаила Дария, который обвиняется в вербовке боевиков в украинский батальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) с помощью интернета. Об этом сказано в тексте постановления суда об аресте, с которым ознакомился ТАСС.

"Избрать обвиняемому Дарию меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2023 года. Ходатайство обвиняемого об избрании иной меры пресечения оставить без удовлетворения", - сказано в документе.

Там отмечается, что в отношении Дария СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). Ему вменяется в вину два эпизода преступной деятельности.

"Следственные органы полагают, что в период с 19 мая 2022 года по 9 сентября 2023 года в Москве Дарий, являясь участником террористической организации "украинское военизированное объединение "Азов", с целью совершения публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и участия в запрещенной организации, вербовки новых участников, а также совершения их участниками террористических актов доводил не менее 12 лицам информацию с высказываниями, выражающими побуждение к совершению действий, связанных с насилием, причинением вреда и ущерба, а также о необходимости совершения таких действий под его личным инструктажем", - подчеркивается в постановлении суда.

В документе сказано, что, по версии следствия, Дарий действовал совместно с пока не установленными соучастниками, а также имеет два действующих загранпаспорта, а значит, может скрыться от правоохранителей, если будет находиться на свободе. Ранее обвиняемый уже был судим.

Сам Дарий вину признал частично, но подчеркнул, что лично не является участником каких-либо террористических организаций, в том числе "Азова". Он просил избрать ему запрет определенных действий, а не арест. Однако суд с доводами обвиняемого не согласился. Его адвокат уже подал апелляционную жалобу на арест.