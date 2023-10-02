В Хабаровском крае перенесли вылеты самолетов в северные поселения из-за метеоусловий

Пассажиры смогут отправиться по маршрутам 3 октября

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Авиавылеты в северные поселения Хабаровского края перенесли на 3 октября из-за низкой облачности. Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 403 и 404 за 29 сентября и 2 октября по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении переносятся на 3 октября по метеоусловиям аэропорта назначения: низкая облачность", - говорится в сообщении.

Также из-за низких облаков перенесены вылеты из Хабаровска в населенный пункт Херпучи и обратно. Пассажиры смогут отправиться по маршруту 3 октября.

В выходные дни в регионе прошли дожди, особенно сильные - в Аяно-Майском районе. В понедельник дожди сохранятся в этой местности и пройдут на других территориях края. Ожидается прохождение циклона, который принесет сильные дожди, ветер с порывами до 20 м/с.