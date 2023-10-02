Пять рейсов в Омск задержали из-за сильного тумана

Прибыть не могут самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Сильный туман в Омске стал причиной задержки прибытия пяти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэропорта Омск Центральный.

"Причина задержки - метеоусловия в Омске", - уточнили ТАСС в информационной службе аэропорта.

Рейсы "Аэрофлота" из Москвы СУ1762 и СУ1638 прибудут с задержкой около пяти и трех часов в 10:10 (07:10 мск), "Уральских авиалиний" У6387 - с задержкой более четырех часов в 09:45 (06:45 мск). Также почти на пять часов позже, в 10:25 (07:25 мск), ожидается прилет рейса ФА6471 авиакомпании "Россия" Санкт-Петербург - Омск, почти на три часа, в 10:20 (07:20 мск), - рейса ЕО479 авиакомпании "Икар" Сочи - Омск.