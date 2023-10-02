2 октября, 04:15

В Тюменской области рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске

Один мужчина находится в реанимации

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара из-за взрыва газа в жилом доме в Тобольске находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на Департамент здравоохранения региона.

Состояние еще двоих пациентов оценивается как удовлетворительное, они находятся в профильном отделении больницы, говорится в сообщении. "Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в информационном центре. 

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