В Тюменской области рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске

Один мужчина находится в реанимации

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара из-за взрыва газа в жилом доме в Тобольске находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на Департамент здравоохранения региона.

Состояние еще двоих пациентов оценивается как удовлетворительное, они находятся в профильном отделении больницы, говорится в сообщении. "Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в информационном центре.